В Самаре откроют Центр управления транспортом

В Самаре откроют Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом. Он будет организован на базе Дептранса.

Об этом сообщает volga.news.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2021 по 2027 год интеллектуальные транспортные системы должны быть внедрены в городах с населением более 300 тыс. человек.

Центр поможет улучшить управление транспортными потоками на дорогах.

«В настоящее время мы ожидаем наладку каналов связи и светофорных объектов города. Всего же в Самаре их 430. Каждый с течением времени будет подключён к системе. На практике это позволит нам улучшить транспортную ситуацию, уменьшить количество пробок, увеличить пропускную способность, в том числе общественного транспорта», — заявил глава Дептранса Сергей Маркин.

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