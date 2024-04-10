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В Самаре откроют Центр управления транспортом

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В Самаре откроют Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом. Он будет организован на базе Дептранса.
В Самаре откроют Центр управления транспортом
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2021 по 2027 год интеллектуальные транспортные системы должны быть внедрены в городах с населением более 300 тыс. человек.

Центр поможет улучшить управление транспортными потоками на дорогах.

«В настоящее время мы ожидаем наладку каналов связи и светофорных объектов города. Всего же в Самаре их 430. Каждый с течением времени будет подключён к системе. На практике это позволит нам улучшить транспортную ситуацию, уменьшить количество пробок, увеличить пропускную способность, в том числе общественного транспорта», — заявил глава Дептранса Сергей Маркин.

Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.

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