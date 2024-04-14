Власти Оренбургской области рассказали о ситуации с выплатами из-за паводков

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области рассказала о ситуации с выплатами из-за паводков.

«На 20:00 13 апреля поступило 283 934 заявления на выплаты. Принято в работу 268 520 заявлений», — сообщила пресс-служба в Telegram.

Уточняется, что уже приняты решения о назначении выплат на 11 107 человек.

«Деньги зачислены на счета по 9294 заявлениям на сумму 187,38 млн рублей, в том числе: единовременная материальная помощь — 9 244 чел. на сумму 184,88 млн рублей, финансовая помощь в связи с утратой имущества — 50 чел. на сумму 2,5 млн рублей», — добавляется в заявлении.

Ранее власти Оренбургской области сообщили, что за сутки от воды освободилось 1645 жилых домов. Также поступала информация о подключении к электроэнергии ещё 2295 домов и квартир.