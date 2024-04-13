В филиале Музея Победы отреставрировали речной артиллерийский бронекатер «Шмель»

В музее «Главные оружейные реликвии армии» (филиал Музея Победы на Поклонной горе) завершили реставрацию речного артиллерийского бронекатера «Шмель».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу музея.

В 2025 году бронекатеру исполнится 55 лет. Такие катера предназначались для патрулирования и охраны, перевозили людей и грузы, принимали участие в борьбе с вражескими судами.

«Шмель» является одним из главных экспонатов военно-морской локации музея. Он расположен в искусственном водоёме под открытым небом.

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