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На Кубани стартовал новый поисковый сезон

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В Краснодарском крае всероссийская акция «Вахта Памяти» открыла новый поисковый сезон.
На Кубани стартовал новый поисковый сезон
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

«За 2023 год поисковики обнаружили 160 погибших советских воинов, имена только пяти из них удалось установить. В этом году несмотря на то, что сезон только стартует, уже найдено 12 воинов», — заявил председатель регионального отделения движения по увековечиванию памяти погибших при защите отечества Александр Шепелев.

Открытие сезона прошло в краснодарском парке 30-летия Победы при участии представителей краевых поисковых отрядов и активистов общественных организаций.

Ранее в Министерстве дорожного транспорта Татарстана рассказали о туре «Паровоза Победы» по Куйбышевской железной дороге.

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