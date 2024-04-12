На Кубани стартовал новый поисковый сезон
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24».
«За 2023 год поисковики обнаружили 160 погибших советских воинов, имена только пяти из них удалось установить. В этом году несмотря на то, что сезон только стартует, уже найдено 12 воинов», — заявил председатель регионального отделения движения по увековечиванию памяти погибших при защите отечества Александр Шепелев.
Открытие сезона прошло в краснодарском парке 30-летия Победы при участии представителей краевых поисковых отрядов и активистов общественных организаций.
Ранее в Министерстве дорожного транспорта Татарстана рассказали о туре «Паровоза Победы» по Куйбышевской железной дороге.