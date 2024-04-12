На Кубани стартовал новый поисковый сезон

В Краснодарском крае всероссийская акция «Вахта Памяти» открыла новый поисковый сезон.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

«За 2023 год поисковики обнаружили 160 погибших советских воинов, имена только пяти из них удалось установить. В этом году несмотря на то, что сезон только стартует, уже найдено 12 воинов», — заявил председатель регионального отделения движения по увековечиванию памяти погибших при защите отечества Александр Шепелев.

Открытие сезона прошло в краснодарском парке 30-летия Победы при участии представителей краевых поисковых отрядов и активистов общественных организаций.

Ранее в Министерстве дорожного транспорта Татарстана рассказали о туре «Паровоза Победы» по Куйбышевской железной дороге.