На выставке «Россия» открыли сезон форумов платформы «Росмолодёжь.События»

На выставке-форуме «Россия» в Москве открыли сезон форумов платформы «Росмолодёжь.События». Мероприятие прошло оффлайн и онлайн в 27 регионах.

Об этом сообщает Life.ru.

Глава Росмолодёжи Ксения Разуваева провела встречу с лучшими выпускниками форумов прошлых лет и назвала три основных нововведения нового сезона — переход в круглогодичный формат работы, запуск центра карьеры, расширение категории участников.

В 2024 году линейка форумов Росмолодёжи представлена 43 мероприятиями во всех федеральных округах.

«Сегодня проходит старт всей системы молодёжных форумов, в которых ежегодно участвуют более 1 200 000 ребят. Принципиальным решением президента с этого года в молодёжных форумах могут принять участие подростки — начиная с 14 лет. Перед ними открыты огромные возможности», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Ранее сообщалось, что число инициатив и предложений в национальный проект «Молодёжь и дети» превысило 4 тыс.