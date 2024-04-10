В нацпроект «Молодёжь и дети» поступило более 4 тысяч инициатив

Число инициатив и предложений в национальный проект «Молодёжь и дети» превысило 4 тыс.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Росмолодёжи.

«Лидерами по предложенным идеям стали именно молодые люди 14—35 лет, доля инициатив которых составила свыше 80% от общего числа», — рассказали в организации.

Наиболее популярными темами стали духовно-нравственное воспитание, поддержка общественных объединений, спорта и здорового образа жизни, профессионального развития молодых специалистов и трудоустройство молодёжи, поддержка молодых семей.

Ранее сообщалось, что в столице начался приём заявок на конкурс «Московские мастера».