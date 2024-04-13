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ТАСС: среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане — двое детей

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Двое детей оказались в числе погибших в результате ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в дагестанском селе Касумкент.
ТАСС: среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане — двое детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

«В ДТП при столкновении пассажирской газели и легкового автомобиля в селе Касумкент... пострадали десять человек, четверо из них дети. Погиб на месте один ребёнок, второй ребёнок умер в больнице», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Сулейман-Стальском районе Дагестана погибли три человека.

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