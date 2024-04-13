Омбудсмен: родители найденных в подвале детей не дежурят у социального центра

Ни отец, ни мать детей, которых нашли в подвале многоэтажки в Петербурге, не дежурят у центра, где они сейчас находятся. Об этом сообщили RT в аппарате омбудсмена по правам детей.

По словам источника RT, близкого к ситуации, мать не предоставила необходимых для визита документов.

«Она бесконечно была занята общением с прессой вместо сбора нужных документов для посещения детей. О чём тут можно говорить?» — заявил собеседник агентства.

Работники социально-реабилитационного центра, где сейчас находятся дети, также сообщили RT, что ни отца, ни матери рядом с их учреждением не было.

«Младший, двухлетний сейчас так наворачивал борщ, так что всё хорошо, аппетит хороший. Никаких мам, пап нет, и мы никого не пустим, у нас распоряжений нет», — отметил работник.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения троих детей, проживающих в подвале дома.