Омбудсмен: родители найденных в подвале детей не дежурят у социального центра
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По словам источника RT, близкого к ситуации, мать не предоставила необходимых для визита документов.
«Она бесконечно была занята общением с прессой вместо сбора нужных документов для посещения детей. О чём тут можно говорить?» — заявил собеседник агентства.
Работники социально-реабилитационного центра, где сейчас находятся дети, также сообщили RT, что ни отца, ни матери рядом с их учреждением не было.
«Младший, двухлетний сейчас так наворачивал борщ, так что всё хорошо, аппетит хороший. Никаких мам, пап нет, и мы никого не пустим, у нас распоряжений нет», — отметил работник.
Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения троих детей, проживающих в подвале дома.