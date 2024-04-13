В Мытищах прошла церемония открытия поискового сезона Московской области

На Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны России в Мытищах прошла торжественная церемония открытия поискового сезона Московской области в рамках всероссийской акции «Вахта памяти — 2024».

В церемонии открытия приняли участие более 700 активистов поисковых отрядов и патриотических объединений Московской области. Они почтили их память минутой молчания и возложили цветы и венки к монументу «Скорбящая мать» и Вечному огню.

Отмечается, что в 2024 году поисковиками запланировано проведение более 380 поисковых экспедиций, в том числе 94 на территории Московской области и десяти в рамках проекта «Битва за Москву» при поддержке Правительства Московской области.

Кроме того, в 2024 году состоится автопробег поисковиков Подмосковья, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Петрозаводска.

Ранее в Краснодарском крае всероссийская акция «Вахта памяти» открыла новый поисковый сезон.