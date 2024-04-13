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Константинов: обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР

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Обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
Константинов: обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Константинов рассказал, что незаконность обосновала рабочая группа при крымском парламенте, которая состоит из экспертов и юристов.

Ранее Константинов заявил, что Крыму за годы нахождения в составе Украины был нанесён колоссальный ущерб, его оценят по специальной методике.

По его словам, сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба, нанесённого полуострову в результате энергетической блокады.

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