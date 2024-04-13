Константинов: обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Константинов рассказал, что незаконность обосновала рабочая группа при крымском парламенте, которая состоит из экспертов и юристов.
Ранее Константинов заявил, что Крыму за годы нахождения в составе Украины был нанесён колоссальный ущерб, его оценят по специальной методике.
По его словам, сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба, нанесённого полуострову в результате энергетической блокады.