Константинов: обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР

Обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

Об этом пишет РИА Новости.

Константинов рассказал, что незаконность обосновала рабочая группа при крымском парламенте, которая состоит из экспертов и юристов.

Ранее Константинов заявил, что Крыму за годы нахождения в составе Украины был нанесён колоссальный ущерб, его оценят по специальной методике.

По его словам, сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба, нанесённого полуострову в результате энергетической блокады.