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Кадыров назвал сообщения о запрете гимна России в Чечне выдумками жёлтой прессы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сообщения о запрете гимна России в Чечне являются выдумками «жёлтой и либеральной прессы».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, ряд авторитетных изданий выдал новость о сохранении чеченской национальной музыки в традиционном темпе правильно и с разъяснением.

«А жёлтая и либеральная пресса третью неделю, прикусив язык, перебирает мелодии и подсчитывает количество тактов», — отметил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни подчеркнул, что упомянутые рекомендации для исполнителей чеченских мелодий были разработаны, «чтобы сохранить музыкальную выразительность, самобытность и особенность».

Ранее Кадыров заявил, что враги пытаются расшатать ситуацию в России по национальному вопросу.

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