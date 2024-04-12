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Космонавт Шкаплеров рассказал о съёмках с Пересильд в «Вызове»

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Космонавт Антон Шкаплеров поделился воспоминаниями о съёмках с Юлией Пересильд в фильме «Вызов» Клима Шипенко.
Космонавт Шкаплеров рассказал о съёмках с Пересильд в «Вызове»
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба «Роскосмоса» / РКК «Энергия»

Об этом сообщает Life.ru.

В эфире шоу «Дайте сказать!» Шкаплеров отметил, что никаких проб он не проходил, а полёт киногруппы совпал с его очередным полётом в космос.

По словам космонавта, сыграть самого себя было непросто и в процессе работы его персонаж начал «наполняться» сам.

«После того как мы познакомились с Климом и начали уже готовиться к полёту, он стал меня больше узнавать. Вообще, он думал, что в фильме очень много будет космонавтов участвовать, особенно на борту Международной космической станции. Он думал, что у него получится заснять наших коллег из NASA, из Европейского космического агентства, японского. Но, к сожалению, наши партнёры, узнав, что мы начинаем снимать первый художественный фильм, отказались», — сообщил Шкаплеров.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков в беседе с RT рассказал, что почувствовал, когда первый раз увидел Землю из иллюминатора, и какой талисман брал с собой в полёты.

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