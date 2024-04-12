Космонавт Шкаплеров рассказал о самой популярной травме на МКС

Космонавт Антон Шкаплеров рассказал о самой популярной травме на МКС. По его словам, это разбитый лоб.

Об этом сообщает Life.ru.

«Нас готовят на Земле, конечно, к различным ситуациям, которые могут произойти со здоровьем. Мы проходим небольшой курс медицины и здесь, и в NASA, потому что на их оборудовании надо работать. То есть мы можем по крайней мере оказать первую неотложную помощь», — заявил Шкаплеров в эфире шоу «Дайте сказать!».

По его словам, на практике самая популярная травма в космосе — разбитый лоб, так как из-за невесомости новички часто врезаются головой в металлические конструкции.

«Я даже видел тех, кто больше года летали и всё равно разбивали лбы. Ну спешит человек. Ну ничего, заклеим степлером. В принципе, никаких опасных ситуаций со здоровьем не было», — добавил Шкаплеров.

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