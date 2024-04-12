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Специалист Скоромников рассказал о традициях космонавтов

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Начальник отдела вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» Юрий Скоромников рассказал о традициях космонавтов.
Специалист Скоромников рассказал о традициях космонавтов
  • Gettyimages.ru

«Космонавты прилетают почти за три недели до старта. Одна из традиций состоит в том, что в первые дни проходит церемония поднятия флагов на территории гостиницы «Космонавт», где они проживают. В ней принимают участие и основной, и дублирующий экипажи. Поднимают флаги России, Казахстана и всех стран, граждане которых находятся в составе экипажей», — поделился он в беседе с «Радио 1».

По его словам, буквально перед самым стартом космонавт получает так называемый «дружественный пинок» в качестве благословения, как это сделал в своё время Сергей Королёв с Юрием Гагариным.

«Кроме того, космонавты никогда не прощаются с провожающими и повторяют известный гагаринский жест — машут рукой», — сообщил Скоромников.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков в беседе с RT рассказал, что почувствовал, когда первый раз увидел Землю из иллюминатора, и какой талисман брал с собой в полёты.

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