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Аналитик Муртазин рассказал о причинах популярности кнопочных смартфонов

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, почему кнопочные телефоны пользуются популярностью.
Аналитик Муртазин рассказал о причинах популярности кнопочных смартфонов
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«На сегодняшний день существует стереотип, что кнопочными телефонами пользуются пожилые люди, максимум дети. Это не так. У них есть целый ряд применений. Это курьеры, которым нужен надёжный телефон, который не разрядится. Это хостес в ресторанах — им не нужен сенсорный экран, им нужно просто принимать звонки», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, кнопочные телефоны дешевле смартфонов, зачастую надёжнее и дольше работают от одной зарядки.

«Кнопочные телефоны, безусловно, теряют долю рынка, но если говорить про Россию, то это всё равно миллионы штук в год», — добавил Муртазин.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин выразил мнение, что не стоит показывать экран своего смартфона окружающим.

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