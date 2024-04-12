Аналитик Муртазин рассказал о причинах популярности кнопочных смартфонов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, почему кнопочные телефоны пользуются популярностью.

«На сегодняшний день существует стереотип, что кнопочными телефонами пользуются пожилые люди, максимум дети. Это не так. У них есть целый ряд применений. Это курьеры, которым нужен надёжный телефон, который не разрядится. Это хостес в ресторанах — им не нужен сенсорный экран, им нужно просто принимать звонки», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, кнопочные телефоны дешевле смартфонов, зачастую надёжнее и дольше работают от одной зарядки.

«Кнопочные телефоны, безусловно, теряют долю рынка, но если говорить про Россию, то это всё равно миллионы штук в год», — добавил Муртазин.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин выразил мнение, что не стоит показывать экран своего смартфона окружающим.