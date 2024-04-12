Автоэксперт Балабас посоветовал добавить в аптечку универсальные лекарства

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас дал рекомендации по составу автомобильной аптечки.

«Не надо наполнять аптечку какими-то ультрадорогими лекарствами, которые будут нуждаться в достаточно частой — минимум раз в полгода-год — замене с учётом того, что они пребывают в сложных температурных условиях. Но какие-то абсолютно универсальные лекарства от желудка, от боли, от давления, от аллергии — всё это в аптечке быть должно», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, важно учитывать индивидуальные особенности здоровья водителя и пассажиров.

Как считает Балабас, аптечку для автомобиля стоит собирать как туристическую.

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