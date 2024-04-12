Специалист Лукин: планирование поможет сэкономить на стройматериалах

Генеральный директор ГК «Стройсинтез» Виктор Лукин рассказал, как сэкономить на стройматериалах без потери качества.

В беседе с Life.ru он заявил, что при загородном строительстве нередко возникает ситуация, когда у собственников или малых компаний остаются материалы, которые можно купить дешевле через площадки бесплатных объявлений или через знакомых.

«Стоит отметить, что с приближением загородного сезона первыми подорожают земляные материалы, такие как песок и щебень, а также услуги доставки. Поэтому имеет смысл закупить необходимые материалы заранее, чтобы избежать увеличения цен», — отметил эксперт.

По его словам, некоторые компании предлагают накопительные системы скидок или специальные предложения.

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