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Специалист Лукин: планирование поможет сэкономить на стройматериалах

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Генеральный директор ГК «Стройсинтез» Виктор Лукин рассказал, как сэкономить на стройматериалах без потери качества.
Специалист Лукин: планирование поможет сэкономить на стройматериалах
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

В беседе с Life.ru он заявил, что при загородном строительстве нередко возникает ситуация, когда у собственников или малых компаний остаются материалы, которые можно купить дешевле через площадки бесплатных объявлений или через знакомых.

«Стоит отметить, что с приближением загородного сезона первыми подорожают земляные материалы, такие как песок и щебень, а также услуги доставки. Поэтому имеет смысл закупить необходимые материалы заранее, чтобы избежать увеличения цен», — отметил эксперт.

По его словам, некоторые компании предлагают накопительные системы скидок или специальные предложения.

Ранее юрист Ирина Нигматуллина предупредила о рисках при покупке квартиры в складчину по долям.

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