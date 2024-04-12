Специалист Лукин: планирование поможет сэкономить на стройматериалах
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В беседе с Life.ru он заявил, что при загородном строительстве нередко возникает ситуация, когда у собственников или малых компаний остаются материалы, которые можно купить дешевле через площадки бесплатных объявлений или через знакомых.
«Стоит отметить, что с приближением загородного сезона первыми подорожают земляные материалы, такие как песок и щебень, а также услуги доставки. Поэтому имеет смысл закупить необходимые материалы заранее, чтобы избежать увеличения цен», — отметил эксперт.
По его словам, некоторые компании предлагают накопительные системы скидок или специальные предложения.
Ранее юрист Ирина Нигматуллина предупредила о рисках при покупке квартиры в складчину по долям.