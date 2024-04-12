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Психолог Панфилова рассказала о влиянии неудобного рабочего графика на здоровье

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Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.
Психолог Панфилова рассказала о влиянии неудобного рабочего графика на здоровье
  • Gettyimages.ru

«Если человек работает в неудобном для себя графике (например, человек-сова вынужден начинать работу чуть свет, а жаворонок засиживается допоздна), дело не в депрессии, не в том, что он будет печален и что ему перестанет чего-то хотеться, а в том, что сотрудник физически будет быстрее изнашиваться, чаще болеть», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, организм будет работать с хроническим напряжением, чтобы вписаться в такой график. В результате существует риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Организм может многое вытерпеть в течение недолгого времени, но если это длится годами, то он может не сдюжить физически», — добавила Панфилова.

Ранее психолог Тамара Белявская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, в каких случаях у стресса на работе могут быть плюсы.

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