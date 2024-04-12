Психолог Панфилова рассказала о влиянии неудобного рабочего графика на здоровье

Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

«Если человек работает в неудобном для себя графике (например, человек-сова вынужден начинать работу чуть свет, а жаворонок засиживается допоздна), дело не в депрессии, не в том, что он будет печален и что ему перестанет чего-то хотеться, а в том, что сотрудник физически будет быстрее изнашиваться, чаще болеть», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, организм будет работать с хроническим напряжением, чтобы вписаться в такой график. В результате существует риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Организм может многое вытерпеть в течение недолгого времени, но если это длится годами, то он может не сдюжить физически», — добавила Панфилова.

Ранее психолог Тамара Белявская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, в каких случаях у стресса на работе могут быть плюсы.