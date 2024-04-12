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В УрФО ввели 2,95 млн квадратных метров жилья с начала года

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В Уральском федеральном округе с начала 2024 года построили 2,95 млн кв. м жилья, заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
В УрФО ввели 2,95 млн квадратных метров жилья с начала года
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства.

«Темпы ввода жилья в этом году выше, чем в прошлом… За I квартал в УрФО введено 2,95 млн кв. метров жилья — на 18,6% больше, чем в первые три месяца 2023 года», — сказал Якушев.

Он также отметил, что в настоящее время в стадии строительства находится 10,3 млн кв. м многоквартирного жилья.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ввели 1,2 млн кв. м жилья с начала 2024 года.

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