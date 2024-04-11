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В Ленобласти ввели 1,2 млн квадратных метров жилья с начала года

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В Ленинградской области ввели 1,2 млн кв. м жилья с начала 2024 года, заявил губернатор Александр Дрозденко.
В Ленобласти ввели 1,2 млн квадратных метров жилья с начала года
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Условия работы в отрасли стали жёстче, застройщики — ответственнее, а показатели — выше. Доля уже используемого жилья оказалась на 14% выше прошлогоднего результата», — сказал Дрозденко.

По его словам, средства, вложенные в объекты, в том числе входящие в национальный проект «Жильё и городская среда», привлекли в экономику региона средства в смежных отраслях.

В 2024 году в области собираются построить 33 новых соцобъекта и выкупить у застройщиков 15 детсадов и две школы.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова сообщала, что новый многоквартирный дом по программе реновации в посёлке Акулово введут до конца 2024 года.

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