В МО России сообщили об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты

В Минобороны России сообщили об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр.

globallookpress.com

«С полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — говорится в сообщении ведомства. Пуск провели в рамках госиспытаний ракетных комплексов. Задачи пуска выполнены в полном объёме. Министерство обороны России ранее опубликовало кадры применения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» в зоне СВО.