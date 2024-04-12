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В МО России сообщили об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты

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В Минобороны России сообщили об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр.
В МО России сообщили об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты
  • globallookpress.com

«С полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — говорится в сообщении ведомства.

Пуск провели в рамках госиспытаний ракетных комплексов. Задачи пуска выполнены в полном объёме.

Министерство обороны России ранее опубликовало кадры применения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» в зоне СВО.

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