В МО России сообщили об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты
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«С полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — говорится в сообщении ведомства.
Пуск провели в рамках госиспытаний ракетных комплексов. Задачи пуска выполнены в полном объёме.
Министерство обороны России ранее опубликовало кадры применения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» в зоне СВО.