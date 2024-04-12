Число центров тестирования ГТО в Подмосковье достигло 68

В Московской области в настоящее время работают 68 центров тестирования ГТО, заявила председатель комитета региональной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

Об этом сообщает «Радио 1».

«За 2023 год нормативы сдавали 72,5 тыс. жителей Подмосковья, из них 55,5 тыс. получили знаки отличия ГТО — золотой, серебряный или бронзовый», — сказала Самединова.

Реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в регионе выполняется за счёт средств местного бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдаёт нормативы ГТО.