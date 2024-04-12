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Власти Подмосковья поблагодарили жителей за участие в акции «Доброе дело»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона за участие в акции «Доброе дело».
Власти Подмосковья поблагодарили жителей за участие в акции «Доброе дело»

Об этом сообщает телеканал «360».

Акция стартовала в Подмосковье в апреле 2022 года.

Воробьёв поддержал идею сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

«Спасибо волонтёрам Подмосковья, которые сортируют, упаковывают и доставляют товары. И, конечно, самые тёплые слова благодарности — всем неравнодушным жителям региона за то, что не остались в стороне», — сказал Воробьёв.

За два года жители собрали более 5,6 тыс. т полезного груза для новых регионов страны.

Ранее сообщалось, что более 10 тыс. московских семей приняли участие в проведении волонтёрских проектов столицы.

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