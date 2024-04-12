Власти Подмосковья поблагодарили жителей за участие в акции «Доброе дело»
Об этом сообщает телеканал «360».
Акция стартовала в Подмосковье в апреле 2022 года.
Воробьёв поддержал идею сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
«Спасибо волонтёрам Подмосковья, которые сортируют, упаковывают и доставляют товары. И, конечно, самые тёплые слова благодарности — всем неравнодушным жителям региона за то, что не остались в стороне», — сказал Воробьёв.
За два года жители собрали более 5,6 тыс. т полезного груза для новых регионов страны.
Ранее сообщалось, что более 10 тыс. московских семей приняли участие в проведении волонтёрских проектов столицы.