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Приставы два месяца не будут взыскивать долги с граждан, пострадавших от паводка

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Судебные приставы два месяца не будут взыскивать долги с граждан, живущих в пострадавших от наводнения регионах.
Приставы два месяца не будут взыскивать долги с граждан, пострадавших от паводка
  • РИА Новости

«Принято решение об отложении на два месяца исполнительных действий в отношении граждан-должников, проживающих в местностях, пострадавших от стихии», — сообщили РИА Новости в ФССП России.

Также отмечается, что граждане, в отношении которых исполнительные действия не были отложены, могут сообщить об этом местным властям.

Центробанк ранее рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от паводка вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а заявления от граждан принимать в упрощённом порядке.

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