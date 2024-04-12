Приставы два месяца не будут взыскивать долги с граждан, пострадавших от паводка

Судебные приставы два месяца не будут взыскивать долги с граждан, живущих в пострадавших от наводнения регионах.

«Принято решение об отложении на два месяца исполнительных действий в отношении граждан-должников, проживающих в местностях, пострадавших от стихии», — сообщили РИА Новости в ФССП России.

Также отмечается, что граждане, в отношении которых исполнительные действия не были отложены, могут сообщить об этом местным властям.

Центробанк ранее рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от паводка вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а заявления от граждан принимать в упрощённом порядке.