ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от паводков

Центробанк рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от паводка вплоть до прощения долга в особых ситуациях, заявления принимать в упрощённом порядке.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заёмщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке», — говорится в сообщении.

Страховщикам рекомендовано упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений.

Ранее сообщалось, что выплаты по 100 тыс. рублей получат члены семей, пострадавших от паводка в Орске, в виде первоочередной меры.