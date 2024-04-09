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ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от паводков

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Центробанк рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от паводка вплоть до прощения долга в особых ситуациях, заявления принимать в упрощённом порядке.
ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от паводков
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заёмщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке», — говорится в сообщении.

Страховщикам рекомендовано упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений.

Ранее сообщалось, что выплаты по 100 тыс. рублей получат члены семей, пострадавших от паводка в Орске, в виде первоочередной меры.

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