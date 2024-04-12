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Мурашко: 34 пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах

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В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в «Крокусе», двое из них — в тяжёлом состоянии, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко: 34 пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах
  • РИА Новости

«На стационарном лечении остаются 34 пострадавших в «Крокус Сити Холле». Состояние двоих из них крайне тяжёлое... Ещё четверо — в тяжёлом состоянии, в том числе один ребёнок», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сбитого террористами у «Крокуса» восьмилетнего Илью выписали из больницы. Ему купили коляску, на которой он ездит по квартире от кровати до кухни.

Медработники до этого успешно прооперировали мальчика. Отец пострадавшего ребёнка Игорь рассказал RТ, что они пошли на концерт всей семьёй — он, жена, дочь (11 лет) и сын Илья. Террористы, уезжая из «Крокус Сити Холла», сбили на машине восьмилетнего мальчика.

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