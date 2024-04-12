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Терапевт Рябков рассказал о причинах головной боли

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Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал о самых распространённых причинах головной боли.
Терапевт Рябков рассказал о причинах головной боли
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он заявил, что одной из причин может быть напряжение мышц и шеи, когда человек долго сидит за компьютером или испытывает стресс.

Кроме того, голова начинает болеть при высоком артериальном давлении.

«Недостаток или избыток сна может привести к головной боли из-за нарушения циркадного ритма организма», — сказал Рябков.

По его словам, ещё одна причина — мигрень, хроническое заболевание, которое характеризуется периодическими приступами сильной головной боли.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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