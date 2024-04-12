Бастрыкину доложат о расследовании дела о травмировании пенсионерки самокатчиком
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на информационный центр ведомства.
По имеющейся информации, 12 апреля мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавшая получила травму ноги.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказали в СК.
Ранее сообщалось, что в Ижевске на некоторых общественных территориях будет запрещено ездить на электросамокатах.