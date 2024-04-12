Бастрыкину доложат о расследовании дела о травмировании пенсионерки самокатчиком

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту травмирования пенсионерки в Ростове-на-Дону, сбитой мужчиной на электросамокате.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на информационный центр ведомства.

По имеющейся информации, 12 апреля мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшая получила травму ноги.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказали в СК.

Ранее сообщалось, что в Ижевске на некоторых общественных территориях будет запрещено ездить на электросамокатах.