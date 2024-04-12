В Тверской области расширили список получателей материнского капитала

Законодательное собрание Тверской области расширило список получателей материнского капитала. Изменения в соответствующий закон приняты 12 апреля.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В перечень граждан, имеющих право на материнский капитал добавлены, в частности, женщины, родившие (усыновившие) четвёртого ребёнка и последующих детей, если ранее они не воспользовались правом на указанную меру соцподдержки в отношении ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на маткапитал, начиная с 1 января 2023 года (в том числе в случае смерти первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей).

Ранее сообщалось, что на Ставрополье усыновители и опекуны получили единовременные выплаты.