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На Ставрополье усыновители и опекуны получили единовременные выплаты

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Жителям Ставропольского края, которые усыновили или стали опекунами приёмных детей, выплатили пособие в размере 24 604 рублей.
На Ставрополье усыновители и опекуны получили единовременные выплаты
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное отделение СФР.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году 386 усыновителей, опекунов и попечителей в регионе получили единовременные выплаты в размере 24 604 рублей. Всего на эти цели из бюджета выделили более 13 млн рублей.

В ведомстве также отметили, что для усыновителей ребёнка-инвалида старше семи лет, а также братьев и сестёр выплаты увеличиваются до 187 996 рублей на каждого несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что ежемесячные выплаты материнского капитала в Ставропольском крае с начала 2024 года оформили более тысячи семей.

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