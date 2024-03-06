В Ставропольском крае более тысячи семей оформили ежемесячные выплаты маткапитала

Ежемесячные выплаты материнского капитала в Ставропольском крае с начала 2024 года оформили более тысячи семей.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу отделения СФ России по региону.

«Ежемесячную выплату можно оформить на любого ребёнка до трёх лет, независимо от очерёдности рождения детей. Важным условием является доход семьи: он не должен превышать двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе», — рассказали в ведомстве.

Оформить выплаты маткапитала можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе ОСФР или в МФЦ.

Выплата назначается на год, после этого необходимо повторно подавать заявление.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 2007 года предоставили по материнскому капиталу 136,7 млрд рублей.