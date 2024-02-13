В Татарстане с 2007 года предоставили по материнскому капиталу 136,7 млрд рублей

Глава татарстанского отделения Пенсионного фонда России Эдуард Вафин заявил, что с 2007 года в регионе по материнскому капиталу выдали 136,7 млрд рублей.

Об этом сообщает inkazan.ru. Как отметил чиновник, всего материнский семейный капитал получили 408,6 тыс. семей. Потратить средства на улучшение жилищных условий решили 305 тыс. семей. Также материнский капитал можно использовать на формирование накопительной пенсии, образование, получение ежемесячной денежной выплаты, социальную адаптацию детей-инвалидов. Ранее в тюменском отделении Социального фонда России (СФР) заявили об индексации маткапитала на 7,4%.