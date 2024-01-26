В Тюменской области рассказали об индексации маткапитала

В тюменском отделении Социального фонда России (СФР) заявили об индексации маткапитала на 7,4% с 1 февраля 2024 года.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что индексация положена семьям, которые ещё не использовали либо воспользовались материнским капиталом частично.

Размер выплаты на первого ребёнка составит 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс.

В 2023 году в регионе выдали 11,2 тыс. сертификатов.

Ранее сообщалось, что депутаты заксобрания Санкт-Петербурга внесли изменения в Социальный кодекс, позволяющие направлять материнский капитал на образование и профессиональную переподготовку родителей.