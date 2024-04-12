Начался приём заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых учёных
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Премия присуждается за выдающиеся результаты в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение инноваций, способствующих развитию экономики и социальной сферы Москвы.
Подать заявки могут исследователи и разработчики до 35 лет, доктора наук — до 40 лет.
На рассмотрение принимаются индивидуальные проекты и разработки научных коллективов.
Ранее сообщалось, что российские учёные создали препарат на основе хлорина для лечения онкозаболеваний.