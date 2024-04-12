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Начался приём заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых учёных

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил о начале приёма заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых учёных.
Начался приём заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых учёных

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Премия присуждается за выдающиеся результаты в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение инноваций, способствующих развитию экономики и социальной сферы Москвы.

Подать заявки могут исследователи и разработчики до 35 лет, доктора наук — до 40 лет.

На рассмотрение принимаются индивидуальные проекты и разработки научных коллективов.

Ранее сообщалось, что российские учёные создали препарат на основе хлорина для лечения онкозаболеваний.

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