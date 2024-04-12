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Глава СК взял на контроль дело о гибели школьника под бетонной плитой в Ирбите

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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели школьника под бетонной плитой в Ирбите Свердловской области.
Глава СК взял на контроль дело о гибели школьника под бетонной плитой в Ирбите
  • © СК РФ

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Председатель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл 11 апреля. Несколько детей играли, бегая по бетонным блокам, сваленным в кучу. Один из мальчиков упал и его придавило плитой. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на подростка в Челябинске.

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