Глава СК взял на контроль дело о гибели школьника под бетонной плитой в Ирбите

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели школьника под бетонной плитой в Ирбите Свердловской области.

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Председатель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл 11 апреля. Несколько детей играли, бегая по бетонным блокам, сваленным в кучу. Один из мальчиков упал и его придавило плитой. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на подростка в Челябинске.