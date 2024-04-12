Кремль: Путин продолжит общение с Лукашенко, они встретятся с космонавтами

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 апреля, продолжит общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, также лидеры стран встретятся с участниками 21-й экспедиции на МКС.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня президент Путин продолжит своё общение с президентом Лукашенко, который находится у нас с рабочим визитом. Они продолжат свои переговоры, и также вместе два президента встретятся с космонавтами, участниками 21-й экспедиции на МКС», — сообщил он.

Песков также заявил, что практика полётов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена.