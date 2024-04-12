Кремль: Путин продолжит общение с Лукашенко, они встретятся с космонавтами
- globallookpress.com
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня президент Путин продолжит своё общение с президентом Лукашенко, который находится у нас с рабочим визитом. Они продолжат свои переговоры, и также вместе два президента встретятся с космонавтами, участниками 21-й экспедиции на МКС», — сообщил он.
Песков также заявил, что практика полётов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена.