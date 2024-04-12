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Реставраторы в Москве начали использовать лазер в работе

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Московские реставраторы начали применять в своей профессиональной практике систему лазерной очистки.
Реставраторы в Москве начали использовать лазер в работе

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Прежде чем начать применять его на объектах, специалистам предстояло сделать множество проб, изучить режимы и убедиться в его эффективности. Зато сейчас эффективность лазера уже продемонстрирована при реставрации таких памятников архитектуры, как церковь Петра и Павла на Новой Басманной и старообрядческая колокольня на Бауманской улице», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Как отметили реставраторы, следующим этапом внедрения лазера в их деятельность станет разработка перечня режимов для работы с объектами культурного наследия из разных материалов и составление чёткого алгоритма действий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице начинается реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот».

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