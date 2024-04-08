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В Москве отреставрируют памятник архитектуры начала ХХ века

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В Москве начинается реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот», сообщил мэр Сергей Собянин.
В Москве отреставрируют памятник архитектуры начала ХХ века

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Объект культурного наследия регионального значения на Волочаевской улице построен в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса, но за время своего существования неоднократно реконструировался», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Дворец культуры состоит из двух строений, соединённых переходом. В каждом будут проводить работы.

По словам Собянина, в первом раскроют заложенные оконные и дверные проёмы, демонтируют позднюю цементную штукатурку и отреставрируют декоративные элементы. Внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет.

В интерьерах второго строения и перехода сохранят облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц, оставшихся со времён строительства ДК.

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