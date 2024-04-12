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Ремонт Пироговского шоссе в Мытищах закончат в 2025 году

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Реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах завершат в третьем квартале 2025 года.
Ремонт Пироговского шоссе в Мытищах закончат в 2025 году
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает «Радио 1», заявили в Главгосстройнадзоре Московской области.

«Масштабные работы по расширению дороги начали в октябре 2022 года. Сегодня инспекторы фиксируют 35% строительной готовности объекта. Рабочие переустраивают газопровод, инженерные коммуникации, возводят путепровод через железнодорожные пути», — говорится в сообщении ведомства.

Дорогу расширят до четырёх полос, вдоль трассы установят шесть автобусных остановок и шумозащитные экраны, а также на протяжении шоссе предусмотрено обустройство тротуара.

Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали, что в области к лету установят ещё 50 пешеходных переходов с умной подсветкой.

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