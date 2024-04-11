В Подмосковье установят 50 пешеходных переходов с умной подсветкой

В Московской области к лету установят ещё 50 пешеходных переходов с умной подсветкой.

Об этом, как сообщает телеканал «360», заявили в Минтрансе Подмосковья.

«Такие переходы даже на освещённом участке дороги дополнительно привлекут внимание автомобилистов и повысят безопасность. В прошлом году мы уже установили 50 таких переходов», — сказал заместитель председателя правительства, глава Минтранса Алексей Гержик.

В прошлом году в Подмосковье на дорогах погибли 197 пешеходов, из них 138 — в тёмное время суток.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что на ремонт дорог в Подмосковье выделят более 13 млрд рублей.