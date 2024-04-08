На ремонт дорог в Подмосковье выделят более 13 миллиардов рублей

Московская область выделит более 13 млрд рублей на ремонт дорог в регионе.

Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Депутаты Мособлдумы будут контролировать ход работ в своих избирательных округах», — сказал он.

По его словам, в этом году будет заменено несколько тысяч километров асфальтового покрытия. Работы начнутся после того, как в Подмосковье установится плюсовая температура.

Ранее в ГИБДД региона заявили, что число ДТП в Подмосковье снизилось на 60% за десять лет.