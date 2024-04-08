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На ремонт дорог в Подмосковье выделят более 13 миллиардов рублей

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Московская область выделит более 13 млрд рублей на ремонт дорог в регионе.
На ремонт дорог в Подмосковье выделят более 13 миллиардов рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Nastasic

Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Депутаты Мособлдумы будут контролировать ход работ в своих избирательных округах», — сказал он.

По его словам, в этом году будет заменено несколько тысяч километров асфальтового покрытия. Работы начнутся после того, как в Подмосковье установится плюсовая температура.

Ранее в ГИБДД региона заявили, что число ДТП в Подмосковье снизилось на 60% за десять лет.

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