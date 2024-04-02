Число ДТП в Подмосковье снизилось на 60% за десять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на данные региональной ГИБДД.
В 2013 году Подмосковье занимало 55-е место по безопасности на дорогах среди регионов России, в 2023 году — 14-е.
По данным областного Минтранса, за десять лет более чем на 16,3 тыс. региональных и муниципальных дорог обновили покрытие. Ремонтируют и дороги к СНТ — за шесть лет отремонтировано 353 дороги.
«За счёт ротации комплексов в местах концентрации ДТП удаётся ликвидировать очаги аварийности. В прошлом году группировку технических средств контроля соблюдения ПДД дополнили 600 отечественных комплексов последнего поколения «Азимут-4». На сегодняшний день в Подмосковье работают 2 тыс. стационарных и передвижных комплексов», — отметили в пресс-службе ведомства.
В 2024 году в регионе построят более 60 км тротуаров вдоль региональных дорог в 35 городских округах. Профилактические беседы и рейды продолжат организовывать сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что, по данным Госавтоинспекции Москвы, количество ДТП в столице сократилось на 13,5% по итогам первых двух месяцев 2024 года. Число погибших и пострадавших снизилось на 23,1% и 16,5% соответственно.