В Москве число ДТП в январе и феврале снизилось на 13,5%
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал ГАИ Москвы.
Всего за январь и февраль на территории столицы зарегистрирована 901 авария, погибли 30 человек, ещё 996 получили ранения различной степени тяжести.
Самыми распространёнными видами аварий стали столкновение транспортных средств, наезд на пешехода и наезд на стоящее транспортное средство.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области единая служба спасения Система-112 приняла более 85 млн вызовов за всё время работы с 2015 года.