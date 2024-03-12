В Москве число ДТП в январе и феврале снизилось на 13,5%

По данным Госавтоинспекции Москвы, количество ДТП в столице сократилось на 13,5% по итогам первых двух месяцев 2024 года. Число погибших и раненых снизилось на 23,1% и 16,5% соответственно.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал ГАИ Москвы.

Всего за январь и февраль на территории столицы зарегистрирована 901 авария, погибли 30 человек, ещё 996 получили ранения различной степени тяжести.

Самыми распространёнными видами аварий стали столкновение транспортных средств, наезд на пешехода и наезд на стоящее транспортное средство.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области единая служба спасения Система-112 приняла более 85 млн вызовов за всё время работы с 2015 года.