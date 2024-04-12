Прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента с вертолётом в Забайкалье

Могочинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства авиационного происшествия с вертолётом в Забайкальском крае.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошёл 12 апреля в 3,5 км от города Могоча.

«Вертолёт Robinson R-44 в результате авиационного события повредил элементы корпуса и хвостовой части. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — указывается в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о вертолёте Ми-24, потерпевшем крушение над Чёрным морем у западного побережья Крыма.