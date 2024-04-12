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Полпред Якушев поздравил уральцев с Днём космонавтики

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днём космонавтики.
Полпред Якушев поздравил уральцев с Днём космонавтики
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Космическая отрасль России сегодня стремительно развивается. Большой вклад в это вносят регионы Уральского федерального округа. Наши предприятия входят в структуру «Роскосмоса» и успешно решают задачи госкорпорации. Среди космонавтов, побывавших на орбите, немало уроженцев Урала и Западной Сибири», — сказал Якушев.

Он отметил, что молодёжь активно интересуется космосом и увлечена этой темой.

Ранее российский экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики.

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