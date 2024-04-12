Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области из-за паводка

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за затопления земли и дороги у села Ильинка.

Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в тюменском филиале Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления «половодье» (800 см) с дальнейшим подъёмом уровня воды, затоплением пойменных территорий. Ожидаются затопления низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами», — сказано в сообщении.

Сейчас на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки.

Ранее в Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 6,9 тыс. человек.