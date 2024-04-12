RT в Telegram
Подпишись

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области из-за паводка

Короткая ссылка
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за затопления земли и дороги у села Ильинка.
Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области из-за паводка
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в тюменском филиале Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления «половодье» (800 см) с дальнейшим подъёмом уровня воды, затоплением пойменных территорий. Ожидаются затопления низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами», — сказано в сообщении.

Сейчас на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки.

Ранее в Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 6,9 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить