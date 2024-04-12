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В Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 6,9 тысячи человек

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Эвакуация населения в Курганской области из-за прохождения весеннего паводка и вызванного им подтопления затронула почти 6,9 тыс. человек.
В Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 6,9 тысячи человек
  • © Администрация Звериноголовского муниципального округа

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, всего были эвакуированы 6852 человека, 990 из которых — дети.

«Из них в ПВР (пунктах временного размещения. — RT) размещены 867 человек, в том числе 301 ребёнок», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из зоны потопления эвакуировали более 10,7 тыс. человек, включая 2 тыс. детей.

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