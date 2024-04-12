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На Кубани задержан мужчина, намеревавшийся передавать в ГУР Украины данные о ВС

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На Кубани задержан мужчина, намеревавшийся передавать информацию о ВС России в ГУР Украины.
На Кубани задержан мужчина, намеревавшийся передавать в ГУР Украины данные о ВС
  • РИА Новости

Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

«Задержан местный житель, который по собственной инициативе установил отношения сотрудничества с представителем ГУР МО Украины и дал своё согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС России и других силовых органов на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело.

Ранее сотрудники спецслужб задержали в Запорожской области агента СБУ, готовившего теракт в отношении российских военнослужащих.

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