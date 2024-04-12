Куренков вновь прибыл в Орск, где идёт работа по ликвидации последствий паводка
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По данным министерства, в Орске за минувшие сутки от воды освободилось 791 строение. При этом подтопленными остаются 5182 дома. Эвакуированы 2556 человек, в том числе 801 ребёнок. В 13 пунктах временного размещения находятся 1088 человек, включая 157 детей.
«Глава МЧС России Александр Куренков продолжает работу в Оренбургской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в пределах Орска за ночь снизился на 30 см — до 798 см.