Уровень воды в Урале у Орска снизился до 798 см

Уровень воды в реке Урал в Орске за сутки упал на 62 см и составляет 798 см.

Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Уменьшаем сброс воды с Ириклинского гидроузла до 629 кубометров в секунду. Действия по системному снижению уже дали результаты в Орске: уровень Урала на сегодня — 798 см (минус 62 см за сутки)», — написал Паслер в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из зоны подтопления эвакуированы свыше 10,7 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей.