Уровень воды в Урале у Орска снизился до 798 см
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«Уменьшаем сброс воды с Ириклинского гидроузла до 629 кубометров в секунду. Действия по системному снижению уже дали результаты в Орске: уровень Урала на сегодня — 798 см (минус 62 см за сутки)», — написал Паслер в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из зоны подтопления эвакуированы свыше 10,7 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей.