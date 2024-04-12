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Уровень воды в Урале у Орска снизился до 798 см

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Уровень воды в реке Урал в Орске за сутки упал на 62 см и составляет 798 см.
Уровень воды в Урале у Орска снизился до 798 см
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Уменьшаем сброс воды с Ириклинского гидроузла до 629 кубометров в секунду. Действия по системному снижению уже дали результаты в Орске: уровень Урала на сегодня — 798 см (минус 62 см за сутки)», — написал Паслер в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из зоны подтопления эвакуированы свыше 10,7 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей.

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